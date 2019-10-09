قسد: الطائرات التركية قصفت مواقع بعمق 50 كيلومترا داخل سوريا

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وحسب (رويترز) قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد إن طائرات حربية تركية نفذت اليوم الأربعاء ضربات جوية على مواقع في بلدة عين عيسى على عمق 50 كيلومترا داخل سوريا.

وأضافت أن 25 طائرة تحلق حاليا فوق المنطقة الحدودية في شمال شرق سوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرق سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرق سوريا.

وقال أردوغان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم داعش (المحظور في روسيا) شمال سوريا".

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وكان الطيران التركي قد شن ضربات جوية على مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية التركية دعت سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإخطارهم ببدء العملية في سوريا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال حديثه الهاتفي مع نظيره التركي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتقييم الموقف بعناية حتى لا تتعرض الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية للضرر وأكد على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.