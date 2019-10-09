وزير الخارجية الألماني يدين بشدة العملية التركية في سوريا

موسكو - سبوتنيك. وقال ماس عبر حساب الخارجية الألمانية بـ"تويتر"، "ندين بشدة الهجوم التركي في شمال شرق سوريا. تركيا تخاطر بزعزعة استقرار المنطقة وتعزز مواقع داعش. ندعو تركيا لوقف الهجوم وضمان مصالحها في مجال الأمن بالطرق السلمية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرق سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على "الممر الإرهابي" شمال شرق سوريا.

وبدأت الولايات المتحدة، يوم الإثنين الماضي، في سحب قواتها من منطقة شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع تركيا، لتعلن الأخيرة استعدادها لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا.

وأدانت وزارة الخارجية السورية التصريحات التي وصفتها بـ"الهوجاء" و"النوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.

وأكدت الخارجية التركية، مساء يوم الاثنين، أن أنقرة مصممة على تطهير شرق الفرات السورية من الإرهابيين وإنشاء المنطقة الآمنة.