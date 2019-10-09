أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Hilmi Tunahan Karakaya/Anadolu Agency via Getty Images HATAY, TURKEY - OCTOBER 09: Turkish Armed Forces' armoured vehicles and armored personnel carriers, carrying Turkish commandos move towards to Syrian border at Turkey's Hatay as they are being dispatched to support the units at the border, in Hatay, Turkey on October 09, 2019. (Photo by Hilmi Tunahan Karakaya/Anadolu Agency via Getty Images)

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت اليوم، وذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين السورية.

من جهتها، أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" أن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية وسط حالة من الذعر الكبير بين الناس.

وكان أردوغان قال في وقت سابق من اليوم إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده في مناطق شرق الفرات السورية، ستساهم في إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد.

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وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أكد بأن العملية التركية "ستمهد طريق الحل السياسي في سوريا"، وأضاف أن "حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي عنصر رئيسي بالنسبة لتركيا"، مبينا أن أنقرة تثمن "الدور الروسي البناء" في هذه المرحلة.

يتبع..