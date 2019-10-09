شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة إقليم كردستان العراق: العدوان التركى سيؤدى لموجة نزوح كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت حكومة كردستان العراق، من مغبة العدوان التركى على شمال سوريا، مشددة على أن التصعيد سيؤدى إلى موجة نزوح كبيرة.

ووفقا لقناة العربية، قالت أربيل، إن اللجوء إلى الحل العسكرى لا يصب فى مصلحة مواطنى المنطقة.

كان أردوغان أعلن قبل قليل، بدء العدوان التركى على شمال سوريا، بزعم محاربة الإرهاب.