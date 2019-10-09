شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تعلن توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة "شمال شرق" .

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان لها، اليوم، الأربعاء، إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس 10عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة.

وأضاف البيان أنه تم ضبط 378 كيلوجراما من المخدرات بولاية البيض "شمال غرب" كما تم توقيف تاجر مخدرات بالجزائر العاصمة بحوزته 35 كيلوجراما من المخدرات.

وأشار البيان إلى أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ5أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالغزوات "شمال غرب"، في حين تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين أميناس "جنوب شرق".