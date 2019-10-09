شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سورية: مقتل مدنيين فى قصف لطائرات الاحتلال التركى على الرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام سورية مقتل مدنيين وجرح عدد آخر فى القصف الجوى لطائرات جيش الاحتلال التركى التى استهدفت رأس العين.

قصف تركى لمدن الشمال السورى وأشار الإعلام السورى إلى وقوع ستة انفجارات فى الرقة بالقرب من مركز قوى الأمن الداخلى فى المدينة. جنود أتراك على الحدود التركية السورية Advertisements فيما تواصل المدفعية الثقيلة التابعة لجيش الاحتلال التركى استهداف مواقع قوات سوريا الديمقراطية فى تل أبيض شمال الرقة. دفع القصف التركى العشوائى على مدن شمال وشرق سوريا عدد كبير من المدنيين من النزوح من تلك المنطقة إلى مدن الداخل السورى.

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