شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الدورة الـ28 لرابطة وكالات أنباء البحر المتوسط بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم، الأربعاء، بالجزائر العاصمة الدورة الـ28 لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، بتسلم وكالة الأنباء الجزائرية لرئاسة الرابطة للفترة 2019 - 2020. وأكد فخر الدين بلدي مدير وكالة الأنباء الجزائرية في كلمته ضرورة مواصلة العمل المشترك والتعاون بين مختلف وكالات الأنباء عبر ضفتي المتوسط، مقترحا تخصيص مواضيع للنقاش خلال الاجتماعات المستقبلية للرابطة تتناول الأنواع الجديدة للعمل الصحفي وفي مقدمتها الصحفي المتجول. وكانت أعمال الدورة الـ28 قد انطلقت أمس الثلاثاء بحضور ممثلين عن 16 وكالة أنباء متوسطية. وناقش المشاركون في هذا اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز تبادل المعلومات والحوار والتعاون بين وكالات الأنباء المتوسطية ومواكبة هذه الأخيرة للتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الإعلامية.

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