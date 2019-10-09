شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع السفير الكينى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الدكتور إبراهيم العساف، اليوم، الأربعاء، مع السفير الكينى لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو، العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء- عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.