شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع السفير الكينى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الدكتور إبراهيم العساف، اليوم، الأربعاء، مع السفير الكينى لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو، العلاقات الثنائية بين البلدين .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء- عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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