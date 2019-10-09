اخبار الخليج

وزير الخارجية السعودى يبحث مع السفير الكينى العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع السفير الكينى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الدكتور إبراهيم العساف، اليوم، الأربعاء، مع السفير الكينى لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو، العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء ، أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء- عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودى يبحث مع السفير الكينى العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا