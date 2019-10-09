شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل وإصابة عدد من مليشيا الحوثى فى معارك بمحافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى، أن عددا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم، كما أصيب آخرون في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بمديرية المصلوب جنوب غرب محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأوضحت مصادر بالجيش - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم، الأربعاء، أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد مجاميع من مليشيا الحوثي استمرت عدة ساعات عقب محاولة هجوم فاشلة قامت بها المجاميع في جبهات سداح ووقز بالمصلوب