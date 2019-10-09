شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل وإصابة عدد من مليشيا الحوثى فى معارك بمحافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى، أن عددا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم، كما أصيب آخرون في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بمديرية المصلوب جنوب غرب محافظة الجوف شمال شرق اليمن.
وأوضحت مصادر بالجيش - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم، الأربعاء، أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد مجاميع من مليشيا الحوثي استمرت عدة ساعات عقب محاولة هجوم فاشلة قامت بها المجاميع في جبهات سداح ووقز بالمصلوب
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى: مقتل وإصابة عدد من مليشيا الحوثى فى معارك بمحافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.