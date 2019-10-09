الشؤون الإفريقية في البرلمان المصري تفوض السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة في أزمة "سد النهضة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أعلن رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري، طارق رضوان، عن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الشعب المصري والأمن القومي في نهر النيل.

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، في تعقيبه على بيانات كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والري والإسكان، حول الموقف الحكومي من سد النهضة، إلى أن "إعلان الحكومة المصرية، عن تعنت الجانب الإثيوبي تجاه مقترحات مصر في ملف سد النهضة، يؤكد أن الجانب الإثيوبي يقوم بشراء الوقت ومد المفاوضات، ليتمكن من إنجاز المشروع بشكل أكبر، وهو أمر لن تقبله مصر".

وأضاف رضوان، أن "ما تقوم به إثيوبيا، أمر يتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية، وهو ما يلزمها بمراجعة موقفها وإعادة فتح المفاوضات بوساطة طرف رابع محايد لضمان التوصل إلى حلول تحافظ على حقوق كل الأطراف وتكون أكثر إيجابية".

وأكد ثقة النواب في رؤية وقرارات القيادة السياسية في الحفاظ على حق مصر الثابت، مفوضين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.