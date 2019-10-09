مراسل سبوتنيك: بدء هجوم تركي على منطقة رأس العين بالحسكة

وأضاف، اليوم الأربعاء: "الطائرات الحربية التركية تدك عددا من مواقع "قسد" في محيط مدينة رأس العين والانفجارات يتردد صداها في أنحاء المنطقة".

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وتابع: "المدفعية التركية تستهدف منطقة صوامع الحبوب وشارع المحطة وشارع ملا درويش في مدينة رأس العين في هذه الأثتاء".

وأوضح مراسل سبوتنيك أن "بوارد عملية عسكرية برية مع بدء آليات الجيش التركي بإزالة الجدار الاسمنتي الفاصل بين الحدود السورية التركية من جهة بلدة "علوك" بالقرب من مدينة رأس العين".

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وقال مراسل سبوتنيك، إن "قصف مدفعي تركي يركز على المنطقة الحدودية في تل أبيض بريف الرقة الشمالي"، مشيرا إلى وقوع "إصابات بين المدنيين وفي صفوف مسلحي قسد جراء القصف المدفعي والجوي المستمر على مدينة رأس العين ومحيطها".

ولفت إلى أن الطيران الحربي التركي شن ٣ غارات على عارات تل أبيض حتى الآن، مشيرا إلى أن "تعزيزات عسكرية كبيرة لمسلحي "قسد" تصل إلى منطقة حمام التركمان بريف الرقة الشمالي".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

وذكر أردوغان أن الجيش التركي أطلق عملية "نبع السلام" ضد تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين شمالي سوريا".

وتابع الرئيس التركي، في تغريدة على "تويتر"، "سنقضي على التهديد الإرهابي الموجه ضد بلدنا من خلال عملية نبع السلام".



​وأضاف "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".

وكانت الخارجية السورية قد أدانت، في وقت سابق، التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية شمالي سوريا ضد التنظيمات الكردية، واصفة الحشود العسكرية التركية بالانتهاك الفاضح للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.