"قسد" تدعو لإقامة "منطقة حظر طيران" شمال شرقي سوريا

وقالت إنها أظهرت حسن النية تجاه اتفاق آلية الأمن بين الولايات المتحدة وتركيا، لكن ذلك ترك الأكراد دون حماية"، بحسب وكالة "رويترز".

© AP Photo / Lefteris Pitarakis

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

وذكر أردوغان أن الجيش التركي أطلق عملية "نبع السلام" ضد تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين شمالي سوريا".

وتابع الرئيس التركي "سنقضي على التهديد الإرهابي الموجه ضد بلدنا من خلال عملية نبع السلام".

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وأضاف "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".

وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن غارات جوية تركية وقصف مدفعي عنيف، بدأ على مدينة رأس العين، في الحسكة، وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي من المنطقة.

وأضاف "الطائرات الحربية التركية تدك عددا من مواقع "قسد" في محيط مدينة رأس العين والانفجارات يتردد صداها في أنحاء المنطقة".

وتابع "المدفعية التركية تستهدف منطقة صوامع الحبوب وشارع المحطة وشارع ملا درويش في مدينة رأس العين في هذه الأثناء".