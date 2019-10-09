بدء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا

وذكر أردوغان أن الجيش التركي أطلق عملية "نبع السلام" ضد تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين شمالي سوريا".

وتابع الرئيس التركي، في تغريدة على "تويتر"، "سنقضي على التهديد الإرهابي الموجه ضد بلدنا من خلال عملية نبع السلام".

​وأضاف "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".

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وكانت الخارجية السورية قد أدانت، في وقت سابق، التصريحات التركية بشأن اعتزام أنقرة شن عملية عسكرية شمالي سوريا ضد التنظيمات الكردية، واصفة الحشود العسكرية التركية بالانتهاك الفاضح للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "سوريا تدين بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية، التي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسلامة وسيادة سوريا".

وذكر البيان أن "أنقرة تظهر شهواتها التوسعية، التي لا يمكن تبريرها بأي حجج. كما أن مزاعم النظام التركي بشأن أمن الحدود تدحضها حقيقة أنه يتجاهل اتفاقية عدان، التي يمكنها ضمان (أمن الحدود). إذا تم تنفيذه واحترامه من قبل حكومة (الرئيس التركي رجب) أردوغان".