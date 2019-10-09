الخارجية التركية تدعو سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإخطارهم ببدء العملية في سوريا

أنقرة- سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": سفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي مدعوون إلى وزارتنا لتلقي معلومات عن عملية "نبع السلام" في سوريا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة اليوم الأربعاء لإطلاعه على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، وذلك بعد دقائق من بدء العملية عبر الحدود.

وكانت تركيا متأهبة للتوغل في شمال شرق سوريا منذ بدأت القوات الأمريكية إخلاء المنطقة في تحول مفاجئ للسياسة الأمريكية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن تركيا وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية بدأوا الهجوم، كما نقلت وكالة "رويترز".

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ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة ستبلغ جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية، بالعملية في شمال شرق سوريا.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي بالجزائر، اليوم الأربعاء، إن "العملية ستتم وفقا للقانون الدولي ولن تستهدف سوى المسلحين في المنطقة".

وأضاف "الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع، بأن أنقرة ستشن الهجوم بعدما أوقفت واشنطن الجهود الرامية لتشكيل "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا.