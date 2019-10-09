الإمارات تشيد بصفحة جديدة من التعاون مع السودان

اسماء السيد - ابوظبي: أشاد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاربعاء ب "صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي" مع السودان، بعد زيارة وفد سياسي سوداني للإمارات.
وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر "علاقتنا التاريخية مع السودان تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والإقتصادي، وكم نثمن تقدير الأخوة في الخرطوم لدور الإمارات وتجربتها".
وكان قرقاش التقى بوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في أبو ظبي.
وبعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل، تعهّدت السعودية والإمارات إيداع 500 مليون دولار (455 مليون يورو) في المصرف المركزي السوداني، وتقديم مساعدات غذائية وأدوية ومشتقات نفطية بقيمة 2,5 مليار دولار، من دون توضيح ما إذا كانت المساعدات عبارة عن هبة أو قرض.
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