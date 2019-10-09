دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

حققت لعبة القتال على الهواتف الذكية Call of Duty: Mobile رقماً قياسياً بوصولها أكثر من 100 مليون تنزيل خلال الأسبوع الأول من إطلاقها ما يجعلها في المركز الأول من حيث أعلى مرات تنزيل عند الإطلاق.

لمعرفة الإنجاز الكبير الذي حققته اللعبة نقارنها مع أقرب المنافسين إليها لعبة PUBG Mobile حيث حققت 28 مليون تنزيل خلال اسبوعها الأول كونها كانت متاحة في دول محدودة، وكذلك لعبة Fortnite حققت 22.5 مليون تنزيل كونها كانت متاحة فقط على آيفون.

وهذا الإنجاز الكبير لا يدخل ضمن أرقامه مرات التنزيل من الصين كون متجر جوجل بلاي محظور هناك. ويبقى أنجح إطلاق للعبة موبايل في التاريخ متفوقة بذلك على لعبة Mario Kart Tour التي حققت 90 مليون تنزيل في اسبوعها الأول.

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بالنظر إلى توزع المستخدمين فإن 55.7% من اللاعبين في Call of Duty: Mobile على آيفون وآيباد وحققت اللعبة حتى الآن إيرادات بنحو 17.7 مليون دولار. تشكّل الولايات المتحدة الأميركية حوالي 17% من التنزيلات و 43% من الإيرادات.

يذكر أن اللعبة من تطوير الاستديو الصيني TiMi و تنشرها العملاقة Activision، وسبق أن طور الاستديو لعبة Honor of Kings على الهواتف الذكية والتي حققت شعبية ونجاح كبير أيضاً.

التدوينة Call of Duty: Mobile تكسر الأرقام القياسية وتصل 100 مليون تنزيل خلال اسبوع ظهرت أولاً على عالم التقنية.