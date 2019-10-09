هذا الموضوع هاتف Redmi 8 ينطلق في الهند بقدرة بطارية 5000 mAh وكاميرة مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.
أطلقت علامة Redmi الفرعية لشركة شاومي اليوم هاتف Redmi 8 الذي يضم بطارية تصل إلى قدرة 5000 mAh، مع كاميرة مزدوجة وسعر يبدأ من 112 دولار تقريباً.
يتميز هاتف Redmi 8 بحجم شاشة 6.26 إنش، مع جودة عرض HD بلس، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، مع تصميم نتوء القطرة في الشاشة.
كما يضم هاتف Redmi 8 معالج Snapdragon 439، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي مستشعر Sony IMX363 الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يدعم الكاميرة تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم ميزة تحديد المشهد للتركيز في 33 نقطة، بينما يتميز المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير في portrait.
وفي نتوء القطرة الأمامي في الشاشة يأتي مستشعر السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع تقنية الذكاء الإصطناعي لتصوير السيلفي وportrait، وأيضاً تقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف.
وتقدم Redmi هاتف Redmi 8 بتصميم Aura Mirror، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية مع بطارية بقدرة 5000 mAh يدعمها تقنية الشحن السريع بقدرة تصل 18W إلا أن الصندوق يحتوي على شاحن 10W، أيضاً يتم شحن الهاتف عبر منفذ USB C، كما يأتي الهاتف بفتحة لاثنان من شرائح SIM ويدعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD
ويتوفر هاتف Redmi 8 بكلاً من ألوان الأزرق، الأحمر، الأخضر إلى جانب اللون الأسود، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت بسعر 112 دولار تقريباً، كما ينطلق في السوق الهندي بدءاً من 12 من أكتوبر.
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هذا الموضوع هاتف Redmi 8 ينطلق في الهند بقدرة بطارية 5000 mAh وكاميرة مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.
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