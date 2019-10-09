دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تشير إلى خطط ابل لإطلاق MacBook Pro بحجم 16 إنش قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

عقدت شركة ابل في شهر سبتمبر الماضي مؤتمر للإعلان عن هواتف iPhone 11 واليوم تأتي تسريبات جديدة لتؤكد على خطط ابل لعقد مؤتمر قريباً للإعلان عن جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش.

تستعد شركة ابل لإطلاق iPad Pro للعام 2019 كما تطلق رسمياً جهاز Mac Pro في حدث يقام قريباً من الشركة، وفي تسريبات جديدة نشرت اليوم أشير إلى أن ابل ستقدم أيضاً خلال الحدث جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش، مع سماعة AirPods 3.

رصد جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش في الكثير من التسريبات التي نشرت في الفترة الأخيرة، وقد أكدت أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار سيكشف عنه رسمياً قريباً.

ومن المقرر أن يأتي جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش بتصميم يتميز بحواف نحيفة جداً، كما يأتي بتكلفة أعلى من جهاز MacBook Pro المميز بحجم 15 إنش، مع توقعات بإضافة مميزات جديدة لهذا الإصدار أيضاً.

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ولقد جاءت التسريبات الجديدة لجهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش عبر WinFuture، حيث نشر على Weibo صور مسربة لشاحن 96W USB-C الذي صمم من ابل لإصدار جديد من أجهزتها.

من جانب أخر قدمت ابل MacBook Pro بحجم 15 إنش مع شاحن بقدرة 87W، لذا تتجه التوقعات إلى أن الشاحن الجديد الذي رصد في التسريبات المصورة بقدرة 96W يعود لجهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تشير إلى خطط ابل لإطلاق MacBook Pro بحجم 16 إنش قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.