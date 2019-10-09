شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجال "الأمن السيبرانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح، اليوم ، الأربعاء، مع السفير المفوض لشؤون الأمن السيبراني لبريطانيا في الخارج هنري بيرسون، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال "الأمن السيبراني".

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان - إن الجانبين ناقشا أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى أن وزير الداخلية الكويتي، أكد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، خاصة في المجال الأمني.

من جهته، أعرب بيرسون عن تقديره للدور الكويتي البارز في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا اهتمام بريطانيا باستمرار التنسيق والتعاون بين البلدين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة.

جدير بالذكر أن الأمن السيبراني هو ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادةً إلى الوصول للمعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.