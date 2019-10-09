شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق اسم اللواء عبد العزيز الفغم على شارع فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المملكة العربية السعودية اسم الحارس الملكى للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، الذى قتل على يد صديقه سبتمبر الماضى، على أحد شوارع الرياض، وفقا لصحيفة الرياض.

وبحسب الصحيفة، وافق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبناء على ما عرضه سمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن.

وأواخر الشهر الماضى قتل الفغم على يد صديقا سابق له، وفقا لبيان وزارة الداخلية السعودية الذى أكد مقتل اللواء الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان على يد صديقه وهو سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل على.