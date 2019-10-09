شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة "الوطنى الاتحادى الإماراتى" تبحث مع وفد اقتصادى نمساوى سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مع وولتر جير الأمين العام لجمعية رجال الأعمال النمساوية والدكتور ستيفن أبنر، مدير النقل والمرور في الغرفة الاتحادية الاقتصادية النمساوية، سبل تعزيز وتطوير التعاون في ضوء العلاقات المتميزة المبنية على أسس متينة من الاحترام المتبادل بين البلدين.

وأكدت القبيسي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم، الأربعاء، تميز الإمارات في بناء عمل برلماني فريد أصبح محط اهتمام الكثير من دول العالم، ومن خلال الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث تتميز تجربة الإمارات بكونها تتبع مسار متدرج في التمكين السياسي لا تشبه أي تجربة أخرى حيث قامت دولة الإمارات برفع مستوى تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى نسبة 50%.

وأشار إلى أن رفع مستوى تمثيل المرأة سيضع دولة الإمارات بين الدول المتقدمة من حيث نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة.

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وجرى - خلال اللقاء - استعراض المبادرات المبتكرة التي تطلقها الإمارات والرامية إلى توظيف العلوم والتكنولوجيا الحديثة والطاقات الواعدة لأبناء الوطن وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل لأجيال المستقبل وتعزيز مكانة الإمارات في المجالات كافة وتنمية قطاعات المعرفة والصناعة في الدولة .

من جهته.. عبر الوفد النمساوي عن إعجابهم الشديد بمستوى التطور الكبير الذي تشهده الإمارات من ابتكار وتطور وتقدم في جميع المجالات خصوصا قطاع البني التحتية والطرق ومراقبة الطرق بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة وما تشهده من تقدم حضاري وثقافي واقتصادي ومعماري.

ولفت إلى أنها أصبحت ذات مكانة عالمية لجذب السياح والزوار من مختلف دول العالم.. مؤكدا أن الإمارات أكبر شريك تجاري ومالي للنمسا في منطقة الخليج.