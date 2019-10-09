شكرا لقرائتكم خبر عن المدفعية التركية تبدأ العدوان على قواعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر أمنية تركية، المدافع بدأت العدوان وقصف قواعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومستودعات ذخيرة تابعة لها، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".

وأعلن اردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا. وأكد مسؤول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السورى.