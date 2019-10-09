شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سورية: فتح ثغرات فى الجدار قبالة رأس العين وتل أبيض تمهيدا لعدوان برى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام النظام السورى، أنه جارى فتح ثغرات فى الجدار قبالة رأس العين وتل أبيض تمهيدا لعدوان برى، من قبل جيش الاحتلال التركى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسؤول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

Advertisements

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.