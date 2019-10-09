شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السودانى يوافق على خطة الحكومة للسته أشهر القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء السودانى، فى اجتماعه الدورى اليوم، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك على خطة الحكومة للستة أشهر القادمة والتى شملت القطاعات الوزارية المتمثلة فى قطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح فى تصريحات صحفية، أن مجلس الوزراء وضع هذه الخطة فى إطار برنامج لعام كامل إلا أن الجدولة والمصفوفة مخصصة لستة اشهر وذلك لتسهيل عملية التقويم والتقييم بجانب المراقبة والمحاسبة من قبل الرأى العام .

وقال وزير الثقافة والإعلام، إن مجلس الوزراء ركز كذلك على تنفيذ البرامج المتبقية خلال العام الجاري والتي لا تتطلب التزاما ماليا والمتمثلة في برنامج إصلاح أجهزة الدولة وإصلاح القوانين وتكملة المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية بجانب البرنامج الاسعافي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

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وقال إن جملة الأنشطة والبرامج التي تضمنتها خطة الحكومة بلغت 435 برنامج ونشاط حيث ستقوم بتنفيذها الوزارات المختلفة.

وحول مساهمات قوي إعلان الحرية والتغيير، قال وزير الثقافة والإعلام إن هذا البرنامج لم يكن بعيداً عن أجواء الحرية والتغيير، موضحاً أن عدد من الوزراء كانوا يعملون في برنامج السياسات البديلة لقوى الحرية والتغيير .

وكشف عن لجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء للنظر في اي نقائص في خطة الحكومة وتكملتها من برنامج الحرية والتغيير موضحاً أنه اعتبارا من يوم الاحد القادم فإن برنامج الحكومة سيكون كاملا وجاهزا للتنفيذ.