شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: ماكرون قلق للغاية من هجوم التركى على الشمال السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون " قلق للغاية " من الهجوم التركى فى شمال سوريا.

وأشار الإليزيه أن فرنسا تقف إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية، لأنهم شركاء رئيسيون فى الحرب ضد داعش، وأننا نشعر بقلق شديد إزاء وجود عملية تركية فى سوريا وسنرسل هذه الرسائل مباشرة إلى السلطات التركية "،

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وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السوري.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية وحالة ذعر هائلة بين الناس.