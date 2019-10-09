قوات سوريا الديمقراطية تدعو لإقامة "منطقة حظر طيران" بشمال شرق سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد الولايات المتحدة وحلفاءها إقامة "منطقة حظر طيران" لحمايتها من الهجمات التركية في شمال شرق سوريا. وقالت إنها أظهرت حسن النية تجاه اتفاق آلية الأمن بين الولايات المتحدة وتركيا، لكن ذلك ترك الأكراد دون حماية.

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