العملية العسكرية التركية بشرق الفرات تنعش آمال السوريين بالعودة إلى ديارهم

شانلي أورفة/ الخليج 365

انتعشت آمال السوريين الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب ظلم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بالعودة إلى أراضيهم، بعد إكمال القوات التركية استعداداتها للقيام بعملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في مناطق شرق الفرات.

ويتابع السوريون الذين هُجّروا من مدينة تل أبيض إلى قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة التركية، التطورات الحاصلة على الحدود، آملين في أن تتحرر مناطقهم من "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية.

وينتظر سكان تل أبيض المهجرين، بفارغ الصبر بدء القوات التركية بعمليتها في شرق الفرات، كي يتسنّى لهم العودة إلى منازلهم التي تُرى بالعين المجردة من قضاء أقجة قلعة.

وفي تصريح للأناضول قال السوري أحمد خلف، إنه جاء إلى تركيا برفقة أسرته المكونة من 10 أفراد، قبل 5 سنوات هربا من ممارسات تنظيم "ي ب ك" الإرهابي.

Advertisements

وتابع قائلا: "أستطيع رؤية منزلي من هنا، وأنتظر بفارغ الصبر العودة إليه، التنظيم الإرهابي استولى على منزلي وأرضي، والأن يقطنه أحد القياديين المزعومين في التنظيم، وطردني من منزلي قائلا انت لا تملك شيئا هنا".

وأردف قائلا: "ندعم الرئيس رجب طيب أردوغان بدمنا وأرواحنا، نحن كعرب سندعم العملية وبفضل جهود أردوغان سنعود إلى بلادنا".

من جانبه قال عبد الله حاجيمان، إنه اضطر لترك دياره برفقة أسرته بسبب ممارسات تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، والهرب إلى قضاء أقجة قلعة التركي.

وأردف قائلا: "التنظيم الإرهابي جاء واستولى على منازلنا وأماكن عملنا وأراضينا، وننتظر من تركيا أن تبدأ عمليتها العسكرية كي نتمكن من العودة إلى ديارنا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.