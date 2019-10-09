العراق.. عودة طوعية لـ154 لاجئا من تركيا خلال أسبوع

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الثلاثاء، عودة 154 لاجئا إلى بلادهم من تركيا خلال الأسبوع الأخير.

جاء ذلك في بيان لمدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب أصغر دوسة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأشار دوسة إلى أن "الوزارة أعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في دول المهجر تركيا ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية والبالغ عددهم 154 لاجئا"، مبينا أن "رحلة العودة اللاجئين العراقيين كانت من محافظات (أنقرة، سامسون، كوتاهيا، إسكي شهير، يوزكات وجروم) التركية".

وتابع دوسة أن "مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع وزارة النقل مستمر بنقل العائدين من تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد".

وعلى مدى الأشهر الماضية، عادت دفعات من النازحين العراقيين المتواجدين في تركيا عبر نقلهم بالأسطول البري التابع لوزارة النقل العراقية إلى بلدهم طواعية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عودة ألف و449 لاجئا عراقيا إلى بلادهم من تركيا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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وحسب إحصاءات رسمية فإن أكثر من 200 ألف لاجئ عراقي يعيشون في تركيا ومشمولون بالمساعدات التي تقدمها أنقرة للاجئين.

وفر آلاف العراقيين إلى خارج بلادهم عندما اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة العراق صيف 2014، وتحول مناطقهم إلى ساحة حرب طاحنة على مدى 3 سنوات بين مسلحي التنظيم والقوات العراقية.

ووفق أرقام أعلنتها منظمة الهجرة الدولية منتصف العام المنصرم، فإن مليوني عراقي لا يزالون نازحين يقيم معظمهم في مخيمات منتشرة بأرجاء البلاد من أصل 5.8 مليون تركوا منازلهم في خضم الحرب بين القوات العراقية ومسلحي "داعش" بين عامي 2014 و2017.

ولا يزال النازحون غير قادرين على العودة لمنازلهم رغم مرور أكثر من عام ونصف على انتهاء الحرب التي دمرت آلاف المساكن والبنى التحتية الأساسية لتأمين خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى نحو 88 مليار دولار على المدى القصير لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

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