مصور الخليج 365 بغزة يفوز بجائزة أحسن صورة لـ"وكالات المتوسط"

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبدالله / الخليج 365

- خلال اليوم الثاني والأخير من أعمال الجمعية العامة الـ 28 لرابطة وكالات أنباء البحر المتوسط، المنعقدة في الجزائر

- "أيقونة المقاومة الشعبية" التقطها المصور مصطفى حسونة أثناء مسيرة سلمية على حدود القطاع مع إسرائيل

فاز مصور وكالة الخليج 365 في قطاع غزة، مصطفى حسونة، الأربعاء، بالمركز الأول في جائزة الصورة الصحفية لرابطة وكالات البحر المتوسط، عن صورة التقطها أثناء مسيرة على حدود القطاع مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني والأخير من أعمال الجمعية العامة الـ 28 لرابطة وكالات أنباء البحر المتوسط، التي انعقدت في الجزائر العاصمة، بمشاركة وفد عن وكالة الخليج 365.

وسلم الجائزة كل من جورج بنينتكس، الأمين العام للرابطة، وفخر الدين بلدي، مدير عام وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال بنينتكس: إن "هذه الصورة العالمية (التي التقطها حسونة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) تستحق كل تقدير".

بدوره، شدّد حسونة، على اعتزازه بالصورة الفائزة، مشيرًا أن الرسالة التي أوصلتها، تتمثل في "سلمية المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال".

وأوضح أن "الشاب الذي كان يحمل العلم وظهر في الصورة، عبّر للعالم بنجاح عن هذه الرسالة التي خلّدتها الصورة".

واشتهرت الصورة باسم "أيقونة المقاومة الشعبية"، ونال مصور الخليج 365 بفضلها جائزة أفضل صورة صحفية لعام 2019، نشرت في وكالات البحر المتوسط.

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ويظهر في الصورة شاب فلسطيني عاري الصدر يحمل علم بلاده بيد، وبيده الأخرى مقلاعا، يرمي بواسطته الحجارة تجاه القوات الإسرائيلية، خلال مظاهرة سلمية قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وسبق لـ"أيقونة المقاومة الشعبية"، أن حصلت على العديد من الجوائز العالمية.

حيث اختارت جوائز "سوني" العالمية، و"لايكا"، و"مالطا"، و"انترناشونال فوتوغرافي اورد" الدولية، الصورة ومجموعة أخرى من صور حسونة، ضمن مراتبها الأولى، وفق ما أعلن عبر مواقعهم الإلكترونية.

وحظيت عندما التقطت في نوفمبر الماضي، بمشاركة واسعة عربيا ودوليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية، وتحولت إلى أيقونة للمقاومة الشعبية الفلسطينية.

وساعد على انتشارها، تشابهها مع لوحة "الحرية تقودها الناس"، للرسام الفرنسي فرديناند فيكتور أوجين ديلاكروا؛ التي رسمها عام 1830 تخليدا لثورة يوليو الفرنسية المندلعة العام نفسه.

والفنان الفرنسي "ديلاكروا"، رسم في لوحته الشهيرة امرأة اعتبرها تمثالا للحرية، ترفع بيدها اليُمنى العلم الفرنسي، وباليد اليُسرى بندقية، ويحيطها الثوّار الفرنسيون ودخان المعركة.

يشار أن صحيفة "ذا جارديان" اختارت المصوّر حسونة، ضمن قائمة أفضل 10 مصورين "أثرت أعمالهم على الصعيد العالمي"، خلال عام 2018.

كما اختارت صحف ومجلات دولية بينها "ذا جارديان" البريطانية، و"ذا أتلانتيك" الأمريكية، و"فورين بوليسي" الأمريكية، إضافة لقناة "يورونيوز" الأوروبية، صورة "أيقونة المقاومة الشعبية"، ضمن الصور الأكثر تأثيرا والأفضل للعام 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.