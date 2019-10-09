الجيش الوطني السوري يراقب الحدود شرق الفرات

شانلي أورفة/ الخليج 365

أجرى الجيش الوطني السوري عمليات مراقبة على الحدود السورية في منطقة "أقجة قلعة" التي وصلها ليلة أمس استعدادا للمشاركة في العملية العسكرية التركية المرتقبة في شرق الفرات بسوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، الأربعاء، أن عناصر من الجيش الوطني السوري، أجروا عمليات مراقبة لمنطقة تل أبيض، من الخط الحدودي الفاصل بين تركيا وسوريا.

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وأضاف أن عناصر الجيش الوطني السوري، أنضموا إلى وحدات الجيش التركي المتمركزة على الحدود، بعد إجراء عمليات المراقبة، ومشاورات فيما بينهم.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات شمالي سوريا.

والإثنين، بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.

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