«التجارة» تستدعي 837 مركبة تويوتا ولكزس

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، استدعاء 837 مركبة تويوتا ولكزس لعامي 2019-2020. وأوضحت الوزارة أن المركبات هي «(CAMRY/RAV 4/COROLLA (Hybrid»، ولكزس «ES300h/LS500» موديلات 2020-2019. وأشارت إلى وجود خلل في مضخة معزز الفرامل قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل مما يزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة و احتمالية خطر وقوع حادث. انشر الخبر :

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