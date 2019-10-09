وظائف شاغرة ببرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توافر وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل في مدينة الرياض.

وأشار إلى وجود وظيفتين شاغرتين تحت مسمى محاسب، مشترطة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو مايعادلها / محاسبة، ولايتطلب توفر الخبرة.

وحول مميزات الوظائف الشاغرة، أوضح أنها بدوام كامل، وفترة صباحية، لافتة إلي أن التقديم يكون عبر الرابط التالي: هنا