شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان بإطلاق نار في مدينة ألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة الألمانية إن شخصين قتلا بإطلاق نار في مدينة هالة، شرقي البلاد، الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه فيه.
وأضافت الشرطة المحلية على تويتر «بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل، أو البحث عن مكان آخر آمن». وذكرت صحيفة بيلد اليومية التي تباع على نطاق واسع على موقعها الإلكتروني، إن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي.
وفي وقت سابق، ألقت السلطات الألمانية القبض على سبعة أشخاص خلال حملة تفتيش ومداهمات في أربع ولايات ألمانية منذ ساعة مبكرة، من صباح اليوم الأربعاء، على خلفية خطابات تهديد إلكترونية أُرسلت لمساجد، ومقار أحزاب، ومؤسسات إعلامية، ومؤسسات أخرى.
وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، في ميونخ، إنه تم القبض على ستة أشخاص واحتجازهم فترة من الوقت، مضيفاً أنه تم إطلاق سراح الستة عقب إتمام الإجراءات الشرطية، بينما لم يصل المتهم السابع حتى الآن لإتمام إجراءاته.
وأعلن الادعاء العام في مدينة ميونخ، والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا، امس، أن حملة التفتيش تُجرى منذ الساعة السادسة صباحاً (التوقيت المحلي) في سبع عقارات بولايات بافاريا وبادن-فورتمبرج وتورينجن وسكسونيا-أنهالت.
وتأتي هذه الحملة عقب إجراءات تحقيق ضد أفراد قاموا بكتابة 23 خطاباً تهديداً وأرسلوها في يوليو/ تموز الماضي إلى مؤسسات مختلفة في أنحاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان بإطلاق نار في مدينة ألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.