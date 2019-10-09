قتيلان بإطلاق نار في مدينة ألمانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة الألمانية إن شخصين قتلا بإطلاق نار في مدينة هالة، شرقي البلاد، الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه فيه.

وأضافت الشرطة المحلية على تويتر «بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل، أو البحث عن مكان آخر آمن». وذكرت صحيفة بيلد اليومية التي تباع على نطاق واسع على موقعها الإلكتروني، إن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي.

وفي وقت سابق، ألقت السلطات الألمانية القبض على سبعة أشخاص خلال حملة تفتيش ومداهمات في أربع ولايات ألمانية منذ ساعة مبكرة، من صباح اليوم الأربعاء، على خلفية خطابات تهديد إلكترونية أُرسلت لمساجد، ومقار أحزاب، ومؤسسات إعلامية، ومؤسسات أخرى.

وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، في ميونخ، إنه تم القبض على ستة أشخاص واحتجازهم فترة من الوقت، مضيفاً أنه تم إطلاق سراح الستة عقب إتمام الإجراءات الشرطية، بينما لم يصل المتهم السابع حتى الآن لإتمام إجراءاته.

وأعلن الادعاء العام في مدينة ميونخ، والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا، امس، أن حملة التفتيش تُجرى منذ الساعة السادسة صباحاً (التوقيت المحلي) في سبع عقارات بولايات بافاريا وبادن-فورتمبرج وتورينجن وسكسونيا-أنهالت.

وتأتي هذه الحملة عقب إجراءات تحقيق ضد أفراد قاموا بكتابة 23 خطاباً تهديداً وأرسلوها في يوليو/ تموز الماضي إلى مؤسسات مختلفة في أنحاء البلاد.