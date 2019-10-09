تجدد الاحتجاجات في العراق والحكومة تعلن إجراءات اقتصادية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الحكومة العراقية حزمة ثانية من الإصلاحات الاجتماعية المقترحة في محاولة لتلبية مطالب المحتجين المناهضين للحكومة الذين تظاهروا في جميع أنحاء البلاد على مدى ثمانية أيام وسقط منهم حوالي 110 قتلى وستة آلاف مصاب.

وأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خطة مؤلفة من 13 نقطة تركز على الدعم والإسكان للفقراء بالإضافة إلى مبادرات للتدريب والتعليم للشبان العاطلين.

ونشر عبد المهدي الإصلاحات على مواقع التواصل في أعقاب اجتماع للحكومة.

يذكر أن الحكومة كانت قطعت الإنترنت وسبل الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي عن الكثير من العراقيين لعدة أيام.

وعادت الاحتجاجات الليلة الماضية إلى شوارع مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، حيث قُتل أحد أفراد قوات الأمن في حين بدت معظم أنحاء البلاد أكثر هدوءاً مما كانت عليه على مدى الأسبوع الماضي.

وأبلغت مصادر في الشرطة (رويترز) أن قوات الأمن بدأت اعتقال محتجين بعد حلول ليل الثلاثاء في المناطق الشرقية والشمالية الغربية ببغداد.

وتحمل الشرطة صور المحتجين التي التقطت في الأيام الماضية للتعرف إليهم واعتقالهم.

وقالت المفوضية العراقية السامية لحقوق الإنسان شبه الرسمية إن نحو 800 شخص اعتقلوا الأسبوع الماضي وأفرج عن 500 منهم بالفعل.

واشتبك المحتجون مع قوات الأمن في بغداد والجنوب بشكل أساسي.

ويطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة والنخبة السياسية التي يعتبرونها فاسدة.

وقال الجيش العراقي إن شرطياً قُتل وأصيب أربعة آخرين إثر هجوم من مسلحين في مدينة الصدر حيث قتل 15 شخصاً في الليلة السابقة في أعمال شغب.