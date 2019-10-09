اعتذار «تويتر» عن انتهاك خصوصية المستخدمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت شركة «تويتر» اعتذاراً بسبب استخدامها «عن غير قصد» أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لمستخدمي موقع التواصل الشهير في أغراض دعائية. وقالت الشركة في بيان: «اكتشفنا مؤخراً أنه عندما قمتم بتقديم عناوين بريدكم الإلكتروني أو أرقام الهواتف لأغراض السلامة أو الأمان، ربما تم استخدام هذه البيانات عن غير قصد لأغراض الدعاية». وأوضحت: «كان هذا خطأ ونعتذر عنه»، وأضافت أنه «لا يمكن أن يتم تحديد على وجه التأكيد عدد الأشخاص الذين تأثروا». وشددت الشركة على أنه لم تتم مشاركة أي بيانات خارجياً وأنه تم حل المشكلة بداية من 17 سبتمبر. وكررت الشركة الاعتذار في بيانها: «آسفون للغاية لحدوث هذا واتخذنا خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأ من هذا القبيل مرة أخرى». وتواجه شركات الإنترنت الكبرى، وخاصة مواقع التواصل مثل فيسبوك وتويتر اتهامات متكررة بشأن خصوصية مستخدميها، واضطرت لتسوية قضايا عدة بمئات ملايين الدولارات.