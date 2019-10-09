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وتحدث السويدي عن المشاركة في منتدى الصناعات الكبرى، في ظل اهتمام رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعات.
© REUTERS / Pavel Golovkin
وأضاف أن الاهتمام سيكون أكبر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيكون هناك زيارات متبادلة بين روسيا ومصر بشأنها.
وأشار السويدي إلى أن روسيا متميزة جدا في الصناعات الهندسية والصناعات الزراعية والصناعات الدوائية، موضحا: "إننا هنا نتحدث عن حجم الشركات وليس صناعات بعينها، فما يهمنا تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة لأن الشركات العملاقة قادرة على حل مشكلاتها بنفسها، لكننا نركز على مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي نسعى لتذليل العقبات أمامها سواء كانت عقبات جمركية أو فيما يتعلق بالشحن أو استخراج البضاعة".
واختتم السويدي قوله بأن زيادة العلاقات الصناعية بين روسيا ومصر تنتج أساسا من خلال المشروعات، وما نسعى إليه زيادة المشروعات وزيادة جذب الاستثمارات، وهذا ما يثبت عمق العلاقة، كما سيتم في الفترة المقبلة توقيع عدة اتفاقيات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد الصناعات المصري: الاهتمام سيكون أكبر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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