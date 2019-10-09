ولي عهد أبوظبي يبحث التعاون الدفاعي مع مسؤول بريطاني

جاءت المباحثات بين الشيخ محمد بن زايد، وهو أيضا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط في وقت يشهد توترا متزايدا مع إيران.

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