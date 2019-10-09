دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق مايكروسوفت Your Phone يتيح استقبال المكالمات من هاتف أندرويد على ويندوز 10

أتاحت مايكروسوفت ميزة استقبال المكالمات من هاتف أندرويد على سطح المكتب وبالتحديد ويندوز 10 عبر تطبيق Your Phone.

أعلنت شركة مايكروسوفت أن نسخة Build 18999 (20H1) من نظام تشغيل ويندوز 10 لمشتركي Insiders، والتي ستظهر لجميع المستخدمين بعد فترة من الآن، قد جلب تحديثًا لتطبيق Your Phone الذي يتيح ربط نظام تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر مع هواتف أندرويد، بحيث يتيح التطبيق الآن إمكانية استقبال المكالمات مباشرة على سطح المكتب عند الربط مع الهاتف.

وبهذا التحديث، فإن المستخدم لن يحتاج لإمساك هاتفه والرد على المكالمات عند وصولها أثناء العمل على جهازه الذي يعمل بنظام ويندوز 10 ولا حتى عند اجرائها، حيث يستطيع الرد على المكالمات وبدء مكالمات جديدة عبر سطح المكتب طالما كان الجهاز متصلًا عبر تطبيق Your Phone.

لكن سيستلزم ممن يريدون الحصول على هذه الميزة أن يمتلكون هواتف مع نسخة أندرويد نوغا 7 أو النسخ الأحدث.

Advertisements

وبحسب ما نشرت الشركة على مدونتها، فإن مزايا تطبيق Your Phone ستتيح:

الرد على المكالمات عبر جهاز الكمبيوتر.

إجراء المكالمات من خلال قائمة جهات الاتصال في التطبيق.

رفض المكالمات الواردة وإمكانية ارسال نص أو بريد صوتي للمتصل.

الوصول لقائمة المكالمات الأخيرة، وبمجرد الضغط على أحد الأرقام سيظهر على شاشة الاتصال في حال رغب المستخدم بإجراء مكالمة.

نقل وإجراء المكالمات بين هاتف أندرويد وجهاز الكمبيوتر بسلاسة.

المصدر:

Windows Blog

التدوينة تطبيق Your Phone يتيح استقبال المكالمات من هاتف أندرويد على ويندوز 10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.