شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبى يبحث التعاون الدفاعى مع مسؤول بريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر حساب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي على تويتر، اليوم، الأربعاء، أنه أجرى مباحثات تناولت التعاون في الشؤون العسكرية والدفاعية مع مسؤول كبير بوزارة الدفاع البريطانية في أبوظبي.

جاءت المباحثات بين الشيخ محمد بن زايد، وهو أيضا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط في وقت يشهد توترا متزايدا مع إيران.