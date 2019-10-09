شكرا لقرائتكم خبر عن أكراد سوريا يرحبون بدعوة روسيا للحوار مع دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الإدارة التي يقودها الأكراد، في شمال سوريا، اليوم، الأربعاء، بدعوة روسيا للحوار مع دمشق وحثت موسكو على أن تلعب دور الضامن لهذا الحوار.

وقالت الإدارة في بيان إنها تنظر بإيجابية لتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن الحوار مع الحكومة السورية مضيفة أنها تتطلع إلى أن تلعب روسيا دورا كداعم وضامن للحوار.

وذكرت الإدارة التي يقودها الأكراد أن موقفها الثابت هو أن أفضل سبيل لحل الصراع السوري يكون عبر الحوار بين السوريين.