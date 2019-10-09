شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: ناقلة النفط "أدريان داريا" أفرغت حمولتها فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، عن أن ناقلة النفط "أدريان داريا" أفرغت حمولتها فى سوريا. ودعا الوزير الأمريكى فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبى إلى تحميل إيران المسؤولية. كانت السلطات البريطانية احتجزت ناقلة النفط "أدريان داريا 1" والتى كانت تحمل اسم "جريس 1"، لمنعها من بيع النفط لسوريا امتثالًا للعقوبات الأمريكية على طهران.

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