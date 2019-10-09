دراسة: تناول المكسرات قد يساهم في الحد من زيادة الوزن

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات فإن تناول مقدار منها يوميا قد يساهم في الحد من زيادة الوزن لا سيما عندما تكون بديلا عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.

وأجرى الباحثون دراستهم على 126 ألفا و190 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر لمدة تراوحت بين 20 و24 عاما. وفي البداية كان المشاركون يتمتعون بوزن صحي أو لديهم زيادة طفيفة في الوزن.

وبنهاية الدراسة أصبح نحو 17% من المشاركين يعانون من السمنة.

وقال الباحثون في دورية الطب البريطانية إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 جراما يوميا تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة ثلاثة بالمئة. وأضافوا أن تناول الجوز يوميا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15% بينما يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة 11%.

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وقال الدكتورة ديردري توبايس الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن والمشرفة على الدراسة إن زيادة نسبة المكسرات في الغذاء اليومي قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي بعدة طرق.

وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني “احتواء المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف يعطي إحساسا بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول الكربوهيدرات المعالجة وغيرها من الأغذية سهلة الهضم”.

ونصحت بتجنب المكسرات المغطاة بالملح أو السكر للحصول على أفضل فائدة غذائية.

وتبين أن المشاركين زاد وزنهم بمعدل 0.32 كيلوجرام على نحو سنوي طيلة فترة الدراسة لكن كل نصف مقدار من المكسرات كان يضاف للغذاء اليومي ارتبط بانخفاض نسب زيادة الوزن.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أن إضافة المكسرات إلى الغذاء يوميا يرتبط بانخفاض بنسبة أربعة بالمئة في احتمالات زيادة الوزن بأكثر من كيلوجرامين أو زيادة الوزن بأكثر من خمسة كيلوجرامات كل أربعة أعوام.