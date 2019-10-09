شركة "سوني" تعتزم إطلاق جهازها الأحدث لألعاب الفيديو "بلاي ستيشن 5"

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

بلاي ستيشن 5

كتب متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة "سوني" اليابانية إطلاق جهازها الأحدث لألعاب الفيديو "بلاي ستيشن 5" في آواخر 2020.



وأعلن جيم رايان رئيس "سوني إنترأكتيف إنترتينمنت"، قسم ألعاب الفيديو بعملاق التكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أن المنصة الجديدة ستطرح بحلول موسم الأعياد في 2020.

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وكشف عبر مدونته الرسمية تفاصيل فنية أخرى عن الجهاز الجديد.

ويبرز من بين هذه التفاصيل أن الجهاز الجديد يهدف إلى "تعميق شعور الانغماس" في اللعبة، بإدخال تحديثات على وحدة التحكم "DualShock 4"، والمزيد من الواقعية على تجربة المستخدم مع الجهاز الجديد.

وكانت "سوني" كشفت في بداية العام الجاري أنها تعمل على تطوير النسخة الجديدة من "بلاي ستيشن"، وفي مايو(أيار) الماضي قال رئيس الشركة اليابانية وعضوها المنتدب كينيشيرو يوشيدا، إن المنصة ستقدم تجربة تتميز بـ"انغماس تام في اللعب".