بالأرقام.. انخفاض أرباح سامسونج في الربع الثالث إلى النصف

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
سامسونج
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت شركة سامسونج للإلكتروينات، اليوم الثلاثاء، إن أرباحها التشغيلية انخفضت 56% على أساس سنوي في الربع الثالث، بسبب تراجع أسعار شرائح الذاكرة المستمر، غير أن أدائها كان أفضل من توقعات السوق.
وبلغت الأرباح التشغيلية لسامسونج 7.7 تريليون وون ما يعادل 6.4 مليارات دولار بين يوليو(تموز) وسبتمبر(أيلول) الماضي، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.
وكانت هذه الأرقام أفضل من توقعات السوق التي وصلت إلى 6.99 تريليون وون.
وقدرت سامسونج أن مبيعاتها في الربع الثالث من هذا العام انخفضت بـ 5.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى 62 تريليون وون ما يعادل 51.8 مليار دولار تقريباً.
وسجلت مبيعات الشركة رقماً قياسياً فصلياً في الربع الثالث من العام الماضي، بلغ 65.4 تريليون وون.
ومنذ أواخر العام الماضي، تواجه سامسونج تراجعاً في صناعة أشباه الموصلات، وسط تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية، والأدوات الإلكترونية الأخرى.
ولم تكشف سامسونج أداء أقسامها التجارية، قائلة إنها "ستعلن عن الأرباح المفصلة في وقت لاحق من الشهر الجاري".
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