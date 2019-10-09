الشارقة رئيساً للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في تكريم عالمي لمنجزاتها الاقتصادية، وترسيخاً لمكانتها كنموذج للاستثمار المسؤول والنمو المستدام على مستوى المنطقة، فازت إمارة الشارقة، ممثلة في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، برئاسة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات (وايبا).

ويعكس هذا الفوز الدعم المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لجهود التنمية الاقتصادية التي عززت مكانة إمارة الشارقة كإحدى أهم البوابات التي ينطلق منها المستثمرون للأسواق الإقليمية، والدولية.

وستمثل إمارة الشارقة، من خلال مكتب (استثمر في الشارقة)، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات (وايبا) خلال العامين المقبلين، حتى 2021، وبذلك يكون محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي للمكتب عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة.

وجاء إعلان الفوز بإجماع عالمي من المؤسسات والكيانات الاستثمارية المشاركة في الانتخابات التي أجريت في المؤتمر السنوي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات في دورته الـ 24، الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو في الفترة بين 7 و8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، الذي حضر أيضاً اجتماع الجمعية العمومية للرابطة على هامش المؤتمر.

ويعكف مكتب (استثمر في الشارقة) على وضع استراتيجية لتوسيع مشاركة إمارة الشارقة والهيئات الأعضاء في المنطقة في جميع البرامج والخطط التي تنفذها الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات، للاستفادة القصوى من كل ما من شأنه المساعدة في تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير السياسات الاستثمارية.

وترتبط الشارقة بعلاقات متينة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات (وايبا)، خصوصاً مع توقيع مكتب (استثمر في الشارقة) مذكرة تفاهم مع الرابطة خلال الدورة الرابعة لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018، بحضور صاحب السمو حاكم الشارقة، تتضمن التعاون المشترك بين الجهتين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بأعمالهما.

وكان من بين مخرجات هذا التعاون بين الجانبين، مشاركة مكتب (استثمر في الشارقة) في عدد من الفعاليات والندوات العالمية، إلى جانب الرابطة، بهدف توحيد الجهود وتقديم أفضل الحلول والممارسات في الترويج عن الاستثمار الأجنبي.

واعتبر مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، رئاسة الشارقة ممثلة في مكتب (استثمر في الشارقة) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجمعية العالمية، لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)، إنجازاً اقتصادياً مستحقاً للإمارة ليضاف إلى سجل إنجازاتها في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وأضاف: «إن سياسة إمارة الشارقة الراعية للابتكار، ونهجها للتنويع الاقتصادي، والنمو المتوازن في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، إضافة إلى المزايا المجزية التي توفرها في قطاعات عدة، أهمها الرعاية الصحية والبنية التحتية والسياحة والضيافة والعقارات والتكنولوجيا، جعلت منها واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لقادة الأعمال حول العالم، وعززت من مكانتها كقاعدة استراتيجية لكل الشركات الكبرى، والصغيرة، والمتوسطة، لتتخذ من الإمارة منطلقاً لأعمالها، ما أهّلها، وبكل جدارة لنيل هذا المنصب القيادي الاستثماري على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

بدوره، أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن هذا الفوز يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها إمارة الشارقة خلال الأعوام الماضية في إطار تعاونها ودعمها لنشاطات جميع الكيانات والمؤسسات الاستثمارية على المستويين المحلي، والإقليمي، إضافة إلى تعاونها المستمر مع فعاليات الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات.

وأوضح أن مكتب (استثمر في الشارقة) بصفته أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الإمارة، يجسد مسيرة ناجحة وتجربة مميزة لجهود إمارة الشارقة في توفير منصة عالمية تجمع المعنيين والمختصين بتطوير مناخ الاستثمار، والتباحث حول التحديات الحالية، والمتوقعة، وسبل تجاوزها، سواء من خلال الملتقيات التي يعقدها على مدى العام، أو من خلال المنتدى الاستثماري السنوي الذي ينظمه لدعم كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز حوار إقليمي ودولي حول تنمية حركة الاستثمار والتجارة، وربط الأسواق التجارية والاستثمارية العالمية ببعضها بعضاً.

وتتخذ الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات من جنيف مقراً لها، وتأسست في العام 1995 تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بهدف تعزيز التواصل المعرفي وتبادل الأفكار، وأفضل الممارسات بين الوكالات المعنية بتشجيع الاستثمار المتواجدة في أنحاء العالم.