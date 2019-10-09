«طباخ الريس» يرحل عن 59 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

بعد صراع طويل مع المرض، استمر سنوات، رحل الفنان المصري طلعت زكريا، أمس، عن عمر ناهز 59 عاماً، وتم دفنه في مقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية.

بدأت رحلة الفنان الراحل مع المرض قبل عشر سنوات، عندما أصيب بمرض خطير من خلال «فيروس» نادر أصابه في المخ، دخل على إثره في غيبوبة، لدرجة أن الأطباء أكدوا أن مرضه ميؤوس منه، غير أن الله منّ عليه بالشفاء، وأفاق من غيبوبته وبدأ تدريجياً العودة إلى الفن، غير أن صحته لم تعد كما كانت، وبدا عليه حالة من الإعياء في الأدوار التي قدمها بعد عودته من المرض، غير أنه كان يقاوم بالضحك والابتسامة، حتى في وقت شدته وتألمه.

والفنان الراحل حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العام 2008 بعد بطولته لفيلم «طباخ الريس» الذي وضعه في مصاف نجوم الصف الأول، ليصبح واحداً من رموز الكوميديا المصرية والعربية.

ولد طلعت زكريا، بمدينة الإسكندرية، في مارس/‏‏‏آذار 1960، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية، التحق بالكلية الحربية، قبل أن يتركها وينضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل، بسبب حبه الشديد للفن، وما إن أنهى دراسته بالمعهد حتى بدأ حياته الفنية، وكانت البداية من خلال خشبة المسرح، بعد أن التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة «الحرية»، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات، وفي نفس عام تخرجه قدم أول أدواره السينمائية فيلم «حادي بادي»، ثم شارك في العديد من الأعمال السينمائية في الأدوار الثانية، مثل «عوكل»، و«حاحا وتفاحة»، و«غبي منه فيه»، و«حرامية في تايلاند»، كما عمل بمسرح القطاع الخاص، وشارك في عدد كبير من الأعمال مع النجم سمير غانم، والنجم الراحل سعيد صالح، وقدم عدداً كبيراً من المسلسلات في الدراما التلفزيونية.