دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تجربة مثيرة لفتاة تخلت عن هاتفها الذكي 8 أشهر وهذه الجائزة في انتظارها

مع تطور التكنولوجيا، وخاصة في عالم الهواتف، ازداد تعلقنا بها، إذ أصبح ذلك الهاتف المحمول، جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

وفي الفترة الأخيرة، تصدرت شركة فيتامين ووتر عناوين الأخبار العالمية عندما أعلنت عن تحدي الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول.

ومع هذا التحدي وتقدم الآلاف لمحاولة كسب الجائزة، باتت شابة أمريكية على بعد 4 أشهر فقط من الحصول على جائزة بقيمة 100 ألف دولار، بعد أن امتنعت عن استخدام هاتفها الذكي لمدة 8 أشهر.

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والشابة التي تدعى إيلانا موجدان، تبلغ من العمر 29 عاماً، هي الوحيدة التي استطاعت الصمود حتى الآن.

وبعد 8 أشهر تقريباً، تقول إيلانا، وهي كاتبة روائية من كوينز-نيويورك، إن التجربة كانت رائعة، وأظهرت مدى الحرية التي حصلت عليها، بعد أن توقفت عن استعمال الهواتف الذكية.

وعلى الرغم من أنها تفتقد هاتفها المحمول في بعض الأحيان، إلا أنها تخطط للاستمرار في عدم استعمال أي هاتف ذكي حتى بعد انتهاء التحدي.

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وإذا تمكنت إيلانا من الصمود خلال الأشهر الأربعة القادمة، وهو أمر يتوقع أن تكون قادرة على فعله، فستكون مؤهلة للفوز بمبلغ 100 ألف دولار، لكن يجب عليها الخضوع لاختبار قبل ذلك، للتأكد من أنها لم تلجأ للغش والخداع لفعل ذلك.

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