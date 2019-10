دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كاميرا إنستجرام تحصل على تصميم جديد يُسهل معه استعراض المؤثرات وأكثر

بعد أن تم الإعلان رسميًا عن إتاحة الوضع المُظلم على تطبيق إنستجرام لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد 10 و iOS 13.

هاهي تُعلن الشركة وعلى لسان رئيسها “آدم موسيري” عن وجود تحديث جديد لتصميم واجهة كاميرا إنستجرام ، وأكثر تحديدًا، لكاميرا “الستوري”.

وقبل الخوص في ذكر تفاصيل هذا التصميم، إن كنتم تتذكرون، فقد ظهرت قصص إنستجرام لأوّل مرة قبل ثلاثة أعوام.

والجميع دون استثناء لاحظ التشابه بالمظهر والتنقل بينها وبين ميزة القصص على تطبيق سناب شات الذي أسس الفكرة.

والآن، مع هذا التصميم الجديد لواجهة الكاميرا، لا تزال تُشبه سناب شات كثيرًا، بل أصبحت أكثر تشابهًا من السابق!

على أي حال، مع هذا التصميم الجديد، سيكون هناك سهولة أكبر في استعراض المؤثرات والمرشحات وكذلك فرزها.

كما وهناك ميزات جديدة أخرى، أبرزها وضع “الإنشاء” الجديد، بحيث معه يمكنك التنقل باستخدام الملصقات التفاعلية دون التقاط صورة أولاً. كذلك، ستتمكّن من استخدام صور متحركة “GIF” كخلفية لمنشور القصّة التالية.

أخيرًا، هذه الميزات متوفّرة الآن لجميع مستخدمي إنستجرام على أندرويد وكذلك iOS، ويمكنك تحميل التحديث بالانتقال من هنا أو هنا على التوالي.

We're rolling out a new camera design today — easier to browse effects, a dedicated create mode for stickers and more! Hope you'all like it... pic.twitter.com/NLpsTNGXDL