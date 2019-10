دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة رسميًا تطبيق إنستجرام يأتي بالوضع المُظلم على أندرويد 10 و iOS 13

بالفترة الماضية، بدأت المزيد والمزيد من التطبيقات بالحصول على السمة المُظلمة، على سبيل المثال، معظم تطبيقات جوجل حصلت على الدعم. ومؤخرًا، حصل عليه تطبيق نوفا لانشر الغني عن التعريف، والآن أصبح إنستجرام أحدث تطبيق يحصل على الوضع المُظلم.

ويأتي هذا الدعم الرسمي، بعد أن قامت الشركة باختباره قبل أيام لعدد محدود من المستخدمين حول العالم.

على أي حال، يجب أن نُنوّه أولًا أن هذا الدعم متاح حاليًا لمستخدمي أحدث إصدارات من نظامي أندرويد و iOS.

بالتالي، سيتمكن مستخدمي أندرويد 10 و iOS 13 فقط من الاستفادة من هذا الوضع في إنستجرام.

من ناحيته أيضًا، سيتم تطبيق الوضع المُظلم في إنستجرام استجابة لإعدادات النظام، بمعنى أنه يجب عليك تمكين الوضع المُظلم “الافتراضي” على هاتفك أولًا.

ولتمكين الوضع المظلم على آيفون، ببساطة انتقل إلى الإعدادات مباشرة، ومن ثم العرض والسطوع وصولًا إلى خيار “السمة الداكنة”.

من هناك أيضًا، يمكنك التبديل لتمكين الوضع التلقائي الذي سيتحول فيه آيفونك إلى الوضع المظلم في الليل والعودة إلى وضع الضوء في النهاء. وبالمثل، لتمكين الوضع المظلم على أندرويد، انتقل إلى “الإعدادات” ومن ثم “العرض” ثم “خيارات متقدمة” ثم حدد “الوضع الغامق” من قائمة سمة الجهاز.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذا التحديث متاح حاليًا لحملة الهواتف العاملة بنظام أندرويد 10 و iOS 13.

ومن المؤكد أنه سيصل لإصدارات أقدم، ولكن مع إجراء تفعيل مغاير، أي يتم تفعيله يدويًا عبر خيار سيُضاف في الإعدادات.

المصدر:

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀