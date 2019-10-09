شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الإماراتية تشارك فى "معرض الأسلحة والأمن" بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة سعادة اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد الهاشمى وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، فى فعاليات الدورة السادسة عشر من معرض الأسلحة والأمن فى العاصمة الأوكرانية كييف.

و وفقا لما نشرته وكالة الانباء الإماراتية"وام"، قام الهاشمى والوفد المرافق بجولة فى المعرض شملت عدداً من منصات عرض الشركات الأوكرانية، والشركات الإقليمية والدولية، حيث اطلعوا على أحدث ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات والأسلحة والقدرات الدفاعية والأمنية.

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والتقى اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد الهاشمى، سيرهى كريفونوس النائب الأول لوزير الأمن القومى والدفاع الأوكرانى، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجالات الدفاعية، بجانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الوفد، تحيات كلٍ من وزير الدولة لشئون الدفاع، ورئيس أركان القوات المسلحة إلى أوكرانيا، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وأوكرانيا.